Homem de 27 anos é encontrado morto no porta-malas de carro em Fortaleza

A vítima foi encontrada após perseguição policial ao veículo em via pública. Caso aconteceu no bairro Pedras. A SSPDS não confirmou se o motorista foi preso

Um homem de 27 anos foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro no bairro Pedras, em Fortaleza, após o veículo tentar fugir da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) e da Polícia Civil (PC-CE) nesse sábado, 28.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) ainda não explicou se o motorista foi capturado. A matéria será atualizada ao receber a informação.

De acordo com nota da SSPDS, a vítima, que não teve o nome divulgado, tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo. A causa da morte só poderá ser confirmada após laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce).

A PC-CE investiga as circunstâncias da morte e reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101 3533, do 6º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

