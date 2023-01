PF apreende 10 kg de cocaína em navio com destino à Europa atracado em Fortaleza

Segundo a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder por tráfico internacional de drogas. Embarcação vinha do Pará e seguirá para o Rio Grande do Norte

A Polícia Federal (PF) apreendeu 10 kg de cocaína que estavam escondidos em um navio atracado em Fortaleza na madrugada deste sábado, 28. A embarcação vinha da cidade de Vila do Conde, no Pará, e seguirá para Natal, no Rio Grande do Norte. Após a parada, o cargueiro seguirá para a Europa.

De acordo com a PF, as pessoas envolvidas poderão responder por tráfico internacional de drogas. No entanto, não houve prisões e a ocorrência continuará sendo investigada em inquérito policial.

A droga foi encontrada pela tripulação do navio cargueiro em uma inspeção de rotina. A cocaína estava envolta em malotes de papelão e dividida entre duas bolsas. Quando o comandante do navio foi informado, acionou a Polícia Federal.



