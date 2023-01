Polícial Civil é baleado no bairro Cocó neste sábado, 28

Policial tem estado de saúde estável e pode passar por cirurgia no abdômen

Um policial civil foi baleado na rua Gilberto Studart, no bairro Cocó, em Fortaleza. O crime ocorreu na tarde deste sábado, 28. O POVO apurou que a vítima recebeu dois disparos, um na mão e outro no abdômen.

O homem foi socorrido e levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O estado de saúde do policial é estável, mas uma cirurgia no abdômen é avaliada.

Os tiros foram escutados por moradores da região, que também relataram a presença de viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil no local

O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para solicitar mais informações sobre o crime. Este texto será atualizado com as respostas do órgão.

Sobre o assunto PM de folga é baleado na perna e tem arma roubada na Aerolândia

Tags