Dia da Visibilidade Trans: Sertrans celebra com equipe e pacientes

Serviço ambulatorial recebe pessoas trans para acompanhamento às quintas-feiras, no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), e atendeu 230 pessoas em 2022

Pacientes e profissionais do Serviço Ambulatorial Transdisciplinar para Pessoas Transgênero (Sertrans) comemoraram nessa quinta, 26, o Dia da Visibilidade Trans, que ocorre oficialmente em 29 de janeiro, no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), em Fortaleza. O ambulatório realiza acompanhamento multiprofissional de pessoas transexuais todas as quintas-feiras e atendeu 230 pessoas em 2022.



“Essas pessoas têm sua existência toda desqualificada, desconfirmada, o que gera inúmeros problemas e adoecimentos psicológicos, desde depressão, ansiedade e alguns outros tipos de comorbidades e adoecimentos devido a esse sofrimento simbólico social”, aponta a psicóloga do Setrans, Gabriela Benigno.

Ela explica que a população trans é muito vulnerável a violências autoprovocadas e requer um olhar mais atencioso e de acolhimento. Gabriela coloca também que muitas dessas pessoas acabam não procurando os equipamentos de saúde com medo de sofrerem violências.

Criado em 2017, o Sertrans surgiu como um serviço de atenção à saúde de nível secundário para atender a demandas relativas ao processo transexualizador. Em janeiro do ano passado, o Sertrans foi habilitado pelo Ministério da Saúde, passando de política de governo a política de Estado.

O trabalho de acompanhamento do Setrans é realizado por profissionais de assistência social, enfermagem, endocrinologia, enfermeiros, psicologia e psiquiatria. Para participar do acompanhamento, é necessário informar a necessidade de afirmação de gênero em um posto de saúde.

