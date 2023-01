Novos Talentos: inscrições para curso vão até 30 de janeiro

Terminam na próxima segunda-feira, 30 de janeiro, às 12 horas, as inscrições para o processo seletivo da 30ª turma do Novos Talentos, programa da Fundação Demócrito Rocha em parceria com O POVO. Ao longo do curso, estudantes de jornalismo participam de aulas teóricas e têm experiências práticas em diferentes editorias do Grupo O POVO.

Para participar do processo seletivo é necessário estar matriculado e cursando Jornalismo, a partir do 4º semestre, em uma faculdade localizada em Fortaleza. Durante a seleção, os candidatos serão avaliados em uma prova escrita de redação e uma prova de português e atualidades, além de participarem de um ciclo de palestras que acontece entre os dias 13 a 20 de março.

Os oito alunos aprovados participarão do curso, que tem duração de três meses e conta com aulas de Redação e Método Jornalístico e de Português Instrumental para Jornalistas, que serão ministradas pelos jornalistas Plínio Bortolotti e Daniela Nogueira. Neste período, alunos também participarão de reuniões de pauta, produções e coberturas jornalísticas na redação do O POVO, mediante orientação dos editores.

“O Novos Talentos foi minha primeira experiência em redação jornalística. Um período determinante em meu desenvolvimento pessoal e profissional”, relata o repórter Victor Magalhães, da editoria de política do O Povo, que fez parte da 24ª turma do curso.

Como ele, a repórter da Agência Estado, Natália Coelho, diz que o Novos Talentos foi a sua primeira oportunidade de estar em uma redação jornalística, onde amadureceu como profissional e descobriu o quanto amava ser repórter.

As inscrições acontecem através do site da Fundação Demócrito Rocha, na página do programa, até o meio-dia da próxima segunda-feira, 30 de janeiro.

