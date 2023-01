Encomendas vinham do estado de São Paulo e Paraná. Houve cooperação de três integrantes da equipe K9

A Receita Federal confiscou 5kg de skunk e 500gr de haxixe, que teriam valor de aproximadamente R$ 300 mil. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira, 24, em quatro encomendas, três enviadas de São Paulo e uma do Paraná, com destino ao Centro de Distribuição dos Correios de Fortaleza.



A Divisão de Repressão da Receita Federal (Direp 03) foi o órgão responsável por realizar as apreensões. Para auxiliar nas investigações, três agentes caninos foram acionados: Ithor, Saymon e Scooter.

Em nota, a Receita Federal salienta o monitoramento constante e a precisão no combate aos ilícitos para desarticulação do crime organizado. Os crimes estão sob análise da Polícia Federal do Estado.



