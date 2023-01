Homem é preso por porte de arma na Sabiaguaba, em Fortaleza

Um homem, de 33 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo no último domingo, 22 de janeiro, no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. A Polícia Civil investiga a sua possível participação em outros crimes na região.



Após receber informações de que uma pessoa teria sido agredida e ameaçada por um homem armado em uma Hilux, uma equipe de policiais militares do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) iniciou as buscas pelo veículo.

O carro, em que estava o suspeito, foi localizado em deslocamento em uma rua do bairro Sabiaguaba, em Fortaleza, e abordado pelos policiais. Ao realizarem buscas no interior do automóvel, policiais encontraram duas pistolas com munições.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O condutor, que já tinha antecedentes criminais por crimes contra administração pública e contra incolumidade pública, foi preso em flagrante. O suspeito foi encaminhado, junto com o material apreendido, à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Aquiraz: (85) 3101-2816

Sobre o assunto Plano Diretor será discutido em fóruns de 39 territórios de Fortaleza

Serviços gratuitos vão ser oferecidos a moradores do Residencial Santo Agostinho

Galerias pluviais de Fortaleza são pintadas com mensagens de consciência ambiental

Cagece suspende abastecimento em bairros de Fortaleza e Região Metropolitana

Urbanização no Parque da Lagoa do Opaia: Moradores reclamam do acúmulo de lixo no local

Tags