Correios vão leiloar 33 motocicletas; veja como participar

Os interessados precisam consultar as regras do certame. O estado dos veículos também pode ser verificado

Trinta e três motocicletas que foram utilizadas pelos Correios vão ser leiloadas em Fortaleza. Os veículos estavam sendo utilizados pela empresa em diferentes operações no Estado. O edital aponta que as propostas para a compra podem ser feitas até esta quinta-feira, 26.

Quem estiver interessado em participar do leilão pode conhecer o estado dos veículos nas instalações dos Correios da avenida Almirante Tamandaré, 75, Praia de Iracema. O espaço vai ficar aberto em dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 16h.

As regras do certame estão acessíveis no nesse endereço eletrônico. A pesquisa precisa ser realizada com a introdução do número de licitação 975017.



