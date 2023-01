Mulher tenta transportar 3 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Mulher é residente de Fortaleza, e, segundo a Receita Federal, as drogas totalizam um valor de mercado de aproximadamente R$ 240 mil

Uma passageira, de 30 anos, foi flagrada tentando transportar cerca de 3 quilos (kg) de cocaína envolta no seu corpo no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 23. A detecção dos entorpecentes aconteceu com a ajuda dos agentes caninos da Receita Federal: Ithor e Saymon.

A mulher é residente de Fortaleza, e, segundo a Receita Federal, as drogas totalizam um valor de mercado de aproximadamente R$ 240 mil. O material apreendido e a passageira foram levados às autoridades policiais para investigações sobre as circunstâncias do crime.

Veja o momento da apreensão:



