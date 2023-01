Fortaleza: adolescente é apreendido após jogar arma em canal

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu, na manhã deste sábado, 21, um adolescente de 17 anos que estava em posse de um revólver calibre 32 municiado, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Segundo órgão, ao perceber a aproximação policial o menor de idade teria jogado o armamento em um canal.

De acordo com a PMCE, equipes do 22° Batalhão faziam patrulhamento na comunidade do Lagamar quando observaram "uma movimentação estranha" próximo ao canal.

Ao ver os policiais, o adolescente teria arremessado um objeto na água. Instituição então acionou o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para auxiliar nas buscas, na tentativa de descobrir o que havia sido jogado pelo menor de idade, e descobriram que se tratava de uma arma de fogo municiada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O adolescente de 17 anos foi apreendido e a arma de fogo que o menor havia arremessado para o canal foi localizada". O caso está sob responsabilidade da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Sobre o assunto Homem é retirado de casa por criminosos e morto no Vila Velha

Incêndio atinge imóvel na Mister Hull e família fica "só com a roupa do corpo"

Banho de mangueira: bombeiros fazem "chuva" para crianças em Fortaleza

Tags