Pré-Carnaval: famílias se divertem na Casa de José de Alencar

A manhã deste domingo, 22, foi marcada pelo início da folia de Carnaval para dezenas de famílias que estiveram na Casa de José de Alencar, no Cambeba. O bloco Clube da Sivozinha levou apresentações de cultura popular, conhecidas canções carnavalescas e brincadeiras infantis para o espaço cultural da Universidade Federal do Ceará (UFC).



"É o único Pré-Carnaval de criança que a gente sabia que está acontecendo. E já conhecia de dois atrás, quando vim com meu filho", afirma Rebeca Guedes, que levou Gustavo, de 13 anos, e Cecília, de 3 anos. "Hoje está muito legal, a música muito boa e é uma forma de conhecer mais a cultura daqui", continua se referindo ao maracatu e ao coco apresentados pelo grupo Brinquedo de Rua.

O evento também foi aproveitado pela família de Flora, de 2 anos e 8 meses. "A Flora nasceu na pandemia, então os dois primeiros Carnavais foram trancados em casa. A gente gosta muito de Carnaval e resolvemos trazê-la para o primeiro Carnaval dela", conta o pai, Carlos Roberto.

A menina, que nasceu 15 dias depois do decreto de lockdown no Ceará, estava vestida de Minnie e queria que a avó estivesse fantasiada como ela. "Estou gostando da festa porque estou brincando", disse. "A gente está curtindo esse momento, porque teve o processo de comprar a fantasia, de ela convidar a avó... E além de tudo foi aqui que pedi a Carolina, mãe da Flora, em noivado", conclui Roberto.

Para Frederico Pontes, diretor da Casa de José de Alencar, a importância do Pré-Carnaval é "reunir as famílias nesse momento de alegria e diversão". "É trazer a cultura popular, trazer essa cultura tão importante para a nossa identidade", completa.

Com 10 anos de existência, o Clube da Sivozinha é parceiro do local desde 2014. "O bloco traz a proposta de unir a cultura carnavalesca com a solidariedade. O objetivo maior é fazer o social", diz Keyne Sampaio, coordenadora do bloco.

"A entrada é gratuita, mas incentivamos a doação de leite em pó. Temos a meta de 400 quilos a serem arrecadados durante dois meses para atender, no mínimo, dez instituições."

Keyne enfatiza que o desejo é realizar o pré-Carnaval infantil por mais três domingos. "Mas ainda estamos esperando o retorno da Prefeitura para o edital do Ciclo Carnavalesco. Esta edição de hoje fizemos por conta própria", ressalva.

A programação para os próximos fins de semana pode ser acompanha no Instagram do Clube da Sivozinha: instagram.com/clubedasivozinha.

