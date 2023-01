Com cães farejadores, Receita Federal apreende drogas no aeroporto de Fortaleza

Drogas, dinheiro e identidades falsas foram apreendidas na unidade dos Correios do Aeroporto Internacional de Fortaleza na manhã desta sexta-feira, 13. As encomendas de entorpecentes foram detectadas pelos agentes caninos da Receita Federal: Ithor e Saymon.

As encomendas encontradas em cooperação com a equipe k9, que conta com cachorros farejadores, continham 1.000 pontos de N-Bome, uma droga sintética vendida como uma alternativa ao LSD com valor de mercado estimado em R$ 100 mil; uma pequena quantidade de maconha e 100 comprimidos de ecstasy.

Em outras duas encomendas, foram encontradas seis identidades falsas e R$ 1 mil em espécie. Veja o momento da apreensão:

Todas as encomendas eram provenientes dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e tinham a cidade de Fortaleza como destino.

De acordo com a Receita Federal, não houve prisões e os materiais apreendidos serão entregues às autoridades policiais para investigações.



