Feto humano é encontrado morto em caixa de sapato em Fortaleza

Não há informações sobre quem teria deixado o feto no local. Polícia Civil investiga as circunstâncias do achado em Fortaleza

Um feto humano foi encontrado morto dentro de uma caixa de sapato em uma rua do residencial Cidade Jardim I, localizado no bairro José Walter, em Fortaleza.

O achado foi feito na manhã deste domingo, 22. Não há informações sobre quem teria deixado o feto no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) classificou o caso como "morte suspeita".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Feto humano em caixa de sapato: Polícia investiga o caso

O 34º Distrito Policial (34º DP) investiga o caso. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estiveram no local", também informou a SSPDS.

Sobre o assunto Investigado por homicídios na Grande Messejana é preso em Amontada

Fortaleza: adolescente é apreendido após jogar arma em canal

Homem é retirado de casa por criminosos e morto no Vila Velha

Tags