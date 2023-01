Galerias pluviais de Fortaleza são pintadas com mensagens de consciência ambiental

Intervenções artísticas estão sendo realizadas em galerias pluviais de Fortaleza para promover consciência ambiental. As ações ocorrem em parceria com a Vídeo Inspeção, que faz a limpeza da rede de drenagem da Cidade. Até agora, dez pontos em ruas e avenidas já receberam as pinturas, feitas por educadores que retratam fauna e flora marinhas com desenhos de peixes, tartarugas e golfinhos.

Com a frase “O cuidado com as praias passa por aqui” ou “Cuidando do mar juntos”, a iniciativa propõe uma reflexão sobre os prejuízos à natureza causados pelo desrespeito à limpeza urbana, uma vez que os resíduos jogados em “bocas de lobo” caem na rede de drenagem e podem chegar ao oceano.

FORTALEZA, CE, BRASIL,23.01.2023:Pinturas em galerias pluviais. Av. Rui Barbosa. (Foto: FÁBIO LIMA)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação de educação ambiental é promovida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), por meio de educadores do Plano de Educação Ambiental e Sanitária (Peas), do programa Fortaleza Cidade Sustentável (FCS), e busca conscientizar a população sobre os impactos ecológicos e urbanos de jogar lixo em via pública, principalmente durante a quadra chuvosa.

Vídeo Inspeção

As pinturas são feitas em locais onde o Robozinho Pluvi da Vídeo Inspeção já passou e realizou a limpeza das galerias. A Vídeo Inspeção das Galerias Pluviais também faz parte do FCS, com recursos do Banco Mundial (Bird).

A Seuma detalhou que, ao longo de 2022, o projeto retirou mais de 200 toneladas de resíduos de todos os tipos das galerias pluviais. Com a ação, o passo seguinte à limpeza é evitar que novos dejetos entrem nas galerias e as pinturas corroborem para a conscientização da população.

Pontos que receberam as pinturas

-Rua Costa Barros

-Rua Tenente Benévolo

-Avenida Rui Barbosa

-Rua Dr Thomaz Pompeu

-Rua Carlos Vasconcelos (2)

-Avenida Monsenhor Tabosa

-Avenida Barão de Studart

-Avenida da Abolição

-Cruzamento entre as avenidas Barão de Studart e Abolição

Sobre o assunto Cagece suspende abastecimento em bairros de Fortaleza e Região Metropolitana

Prefeitura de Fortaleza promete tablets e auxílio de R$ 150 para alunos da EJA

Mulher tenta transportar 3 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Feto humano é encontrado morto em caixa de sapato em Fortaleza

Tags