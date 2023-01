Cagece suspende abastecimento em bairros de Fortaleza e Região Metropolitana

Obras da Cagece se iniciam às 22 horas desta terça-feira, 24. A previsão é de que o serviço de substituição de tubulação seja concluído em 24 horas, com retomada imediata do abastecimento

Mais de 100 bairros de Fortaleza e Região Metropolitana terão distribuição de água suspensa a partir das 22 horas desta terça-feira, 24. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) realiza uma série de serviços para aumentar a segurança hídrica, como melhorias operacionais na ETA Gavião e em diversos ramais de água da Capital.

Dentre as melhorias também está o injetamento da segunda linha da adutora Ancuri, "que vai garantir que as futuras manutenções no sistema não necessitem de paralisação do abastecimento", afirma a Cagece.

Para viabilizar o serviço, será necessário suspender temporariamente a distribuição de água em alguns bairros. O serviço deve ser concluído em 24 horas, com retomada imediata do abastecimento.

Como o sistema funciona por pressão, em pontos mais altos ou mais distantes da estação de tratamento, o equilíbrio total do sistema poderá ocorrer em até 24 horas após a finalização dos serviços.

"Cabe destacar que em alguns casos a população pode não sentir nenhum tipo de desabastecimento, a depender do nível de armazenamento em caixas d’água, dentre outros fatores", completa a Cagece.

Durante a suspensão do abastecimento, a Cagece orienta a população que a água reservada seja consumida com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Para dúvidas ou informações, os clientes devem contatar a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800 275 0195), o aplicativo Cagece APP (disponível para Android e iOS) ou por meio da assistente virtual Gesse no portal da Cagece.

Veja os bairros que terão a água suspensa

Fortaleza

Aracapé

Autran Nunes

Barroso

Bela Vista

Boa Vista

Bom Jardim

Bom Sucesso

Cajazeiras

Cambeba

Canindezinho

Castelão

Coaçu

Conjunto Ceará

Conjunto Esperança

Conjunto Palmeiras

Curió

Dendê

Dias Macedo

Dom Lustosa

Elizabete II

Genibaú

Granja Lisboa

Granja Portugal

Guajeru

Henrique Jorge

Itaoca

Itapery

Jangurrussu

Jardim Cearense

João XXIII

Jóquei Clube

Lagoa Redonda

Loteamento Cidade Verde

Manoel Sátiro

Maraponga

Messejana

Mondubim

Montese

Novo Mondubim

Pan Americano

Parangaba

Parque Dois Irmãos

Parque Iracema

Parque Santa Rosa

Parque São José

Passaré

Paupina

Pici

Planalto Ayrton Senna

Prefeito José Walter

Presidente Vargas

Residencial dos Escritores

Residencial Luiz Gonzaga

São Bento

Serrinha

Siqueira

Sítio São João

Vila Pery

Caucaia

Araturi

Arianopólis

Campo Grande

Marechal Rondon

Mirambé

Nova Metrópole

Toco

Urucutuba

Maracanaú

Acaracuzinho

Alto Alegre

Alto da Mangueira

Bandeirantes

Bela Vista

Cágado

Centro de Maracanaú

Cidade Nova

Coqueiral Colônia Antônio Justa

DI2000

Horto

Jaçanaú

Jardim das Serras

Jardim Jatobá

Jari

Jenipapeiro

Jereissate I e II

Loteamento Novo Maracanau (Residencial Novo Maracanau 1 e 2)

Luzardo Viana

Mucunã

Nova Vida

Novo Maracanaú

Novo Oriente

Olho d’água

Pajuçara

Parque Santa Maria

Parque Tijuca

Piratininga

Santo Sátiro

Pacatuba

Alto Fechado

Bom Futuro

Bom Retiro

Jereissate III

Morada Buquês

Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha)

Morada das Flores

Morada das Pétalas

Orgulho do Ceará

Planalto Benjamin

Vila das Flores

Itaitinga

Ancuri

Pedras



