Prefeitura de Fortaleza promete tablets e auxílio de R$ 150 para alunos da EJA

Um pacote de investimento de R$ 30 milhões na Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi anunciado pela Prefeitura de Fortaleza nesta segunda-feira, 23. A verba deverá ser utilizada para a aquisição de tablets e para o pagamento de um auxílio de R$ 150 mensais para cada aluno. A ajuda de custo ainda precisa ser aprovada pela Câmara Municipal.

De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), a meta de matrículas da EJA para o ano letivo de 2023 é de 10 mil. As aulas, que se iniciam na sexta-feira, 27, também terão um currículo reformulado para acrescentar qualificações com foco no empreendedorismo e na inclusão digital dos alunos.

Além disso, a nova EJA deverá ter atividades presenciais e virtuais.

Para se matricular, é preciso ir a qualquer escola mais próxima da residência do aluno para ser direcionado a um dos polos da EJA da Capital. Qualquer pessoa com mais de 15 anos que não concluiu o ensino fundamental pode participar.

