Suspeito de assaltos a farmácias em Fortaleza é preso

O homem, que levava consigo uma arma falsa, vinha cometendo os crimes há cerca de um mês, de acordo com a investigação policial

Um suspeito de realizar assaltos a farmácias em Fortaleza foi preso por equipes de motopatrulhamento da 1ª Companhia do 8ª Batalhão (1ª Cia/ 8º BPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nessa quinta-feira, 19. Uma motocicleta e um simulacro de arma de fogo também foram apreendidos com ele.

Ele vinha cometendo os delitos há um mês, no bairro Aldeota e adjacências, de acordo com a investigação policial. Para capturá-lo, os policiais militares realizaram uma operação por volta das 18h50min dessa quinta-feira, 19.

Os agentes o renderam nos arredores de uma farmácia localizada nas proximidades da avenida Virgílio Távora. O espaço ainda não tinha sido alvo do suspeito.

O detido e o material capturado foram levados ao 2º Distrito Policial, que está responsável por investigar o caso.

