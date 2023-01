Fortaleza amplia vacinação contra meningite; veja públicos contemplados

A vacinação contra a meningite foi ampliada em Fortaleza, conforme informou o prefeito do Município, José Sarto (PDT), em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 20. Agora, adolescentes de 13 a 17 anos já podem receber a dose da meningocócica ACWY, em todos os postos da Capital.

Já a vacina meningocócica C está sendo aplicada em pessoas com faixa etária de até 59 anos. Aplicações seguem as orientações do Ministério da Saúde (MS) e fazem parte do calendário Nacional de Vacinação.

Conforme chefe do Executivo municipal, as imunizações pode ocorrer nos 116 postos de saúde situados em Fortaleza. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min.

"Se você faz parte do público-alvo da campanha, procure uma das nossas unidades", orientou Sarto, completando: "Vacinas salvam vidas"!

Pessoal, ampliamos o público-alvo das vacinas que protegem contra a meningite. Agora, adolescentes de 13 a 17 anos já podem receber a dose da meningocócica ACWY. Já a meningocócica C está sendo aplicada em pessoas com faixa etária máxima de 59 anos. pic.twitter.com/to4KE5MNmW — Sarto (@sartoprefeito12) January 20, 2023

Públicos que podem ser contemplados com a vacinação:

- Criança menores de 5 anos de idade (duas doses, aos 3 e 5 meses de idade e um reforço aos 12 meses);

- Crianças de 5 a 10 anos de idade;

- Trabalhadores dos serviços de saúde em geral;

- Trabalhadores da educação;

- Trabalhadores de transporte coletivo;

- População geral até 59 anos de idade;

- População de 60 anos em situações especiais (surtos e/ou viagem para áreas endêmicas).

