Praias de Fortaleza: 11 trechos estão adequados para banho neste fim de semana

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) indicou que 11 trechos das praias de Fortaleza estão adequados para banho. Os pontos se dividem entre os setores Leste, Centro e Oeste da Capital cearense. O documento de balneabilidade da autarquia já consta no site e no aplicativo do órgão.

No setor Leste, quatro pontos estão próprios para banho: a praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema e na altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09; a praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, e a praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

O setor Centro apresenta seis trechos adequados, que estão entre a altura da avenida Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar, até a Indústria Naval do Ceará (Inace).

Já no setor Oeste, apenas um trecho está próprio: praia da Leste, na altura da avenida Filomeno Gomes.



O boletim é feito pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência. Os técnicos da Geamo seguem os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conama Nº 274, de 29/11/2000.

Confira os trechos próprios para banho nas praias de Fortaleza:

ÁREA LESTE

-Posto 1- Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema;

-Posto 2 - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09;

-Posto 32 - Praia Abreulândia. Na altura da rua Teófilo Ramos;

-Posto 67 - Praia da Sabiaguaba. Na altura da rua Sabiaguaba.

CENTRO

-Posto 16 - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar;

-Posto 17 - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06;

- Posto 18 - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro;

- Posto 19 - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho;

-Posto 20 - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica;

- Posto 21 - INACE (Ind. Naval do Ceará).

OESTE

- Posto 23 - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes.

