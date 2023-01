Fugitivo de presídio que estuprou comerciante é suspeito de outro estupro enquanto estava foragido

Repórter do caderno de Cidades

Thayron Klecio Castro Sousa foi identificado como o homem que estuprou uma mulher de 26 anos que voltava do trabalho, no Jangurussu, após rendê-la com uma faca

O homem que estuprou uma comerciante de 62 anos em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) e que fugiu de uma unidade prisional 23 dias após ser preso é suspeito de um outro crime sexual, ocorrido enquanto ele estava foragido.

Thayron Klecio Castro Sousa, de 36 anos, foi identificado como o homem que praticou um estupro contra uma mulher de 26 anos na noite dessa quarta-feira, 18, no bairro Jangurussu. Ele foi preso na quinta-feira, 19, no bairro Parque Santa Maria, após ser baleado em conflito com outros homens. Ele estava em atendimento médico na noite de quinta-feira, 19.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima da violência sexual no Jangurussu voltava para casa do trabalho quando foi abordada pelo homem, que a rendeu ameaçando-a com uma faca.

Após o crime, a mulher foi socorrida em um hospital da Capital, que acionou as forças policiais, informou a SSPDS. “Equipes do 30º Distrito Policial (DP) realizam diligências em busca de outros indícios que comprovem a participação de Thayron no crime”, diz a nota enviada pela pasta.

O crime sexual ocorrido em Caucaia foi registrado no dia 19 de dezembro em um comércio do bairro Planalto Caucaia. Parte do crime foi flagrado por câmeras de vigilância.

O vídeo mostra Thayron Klecio chegando ao estabelecimento em uma bicicleta, entrando no local e rendendo a comerciante e o marido dela. Ele os leva para parte de dentro do comércio, onde praticou a violência sexual na frente do companheiro da vítima.

Crime contra comerciante

Thayron Klecio também roubou uma quantia em dinheiro do estabelecimento e, em seguida, fugiu. A comerciante foi submetida a exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e em um hospital da cidade e, posteriormente, encaminhada para atendimento psicológico, disse nota da SSPDS enviada à época dos fatos.

Thayron Klecio foi preso três dias após o crime no bairro Barroso, em Fortaleza. Conforme a SSPDS, ele passou a viver nas ruas como andarilho e foi preso quando estava dentro de um estabelecimento comercial comprando uma marmita. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária solicitado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Caucaia.

Entretanto, em 14 de janeiro, Thayron Klecio fugiu do Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC), em Aquiraz (Região Metropolitana de Fortaleza), durante o banho de sol.

Conforme o Conselho Penitenciário do Estado (Copen), ele aproveitou o momento em que apenas um policial penal estava presente. O Ministério Público Estadual (MPCE) abriu um procedimento para investigar as circunstâncias da fuga.

Thayron Klecio já era acusado de uma outra tentativa de estupro, crime que ocorreu em 2010. Conforme alegações finais do MPCE, ele invadiu a residência de uma mulher, em Caucaia, e tentou estuprá-la, só não conseguindo porque a vítima conseguiu fugir, levando o filho, que também estava na casa. Na mesma ação, ele furtou vários objetos da residência, como um aparelho de DVD e três controles.

Por este crime, Thayron Klecio ainda aguarda julgamento. Os autos encontram-se conclusos, aguardando julgamento, desde 7 de junho de 2022. Ele ainda tem antecedentes criminais por homicídio, roubo, ameaça e desacato.

Thayron Klecio chegou a ser condenado a penas que somavam 16 anos, 6 meses e 20 dias de prisão, mas obteve progressão de regime. Documento do MPCE de abril de 2021 diz que, já àquela época, ele cumpria pena em regime aberto.

