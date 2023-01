Telefones de suspeito de cometer crime de moeda falsa são apreendidos

PF iniciou as investigações do caso em novembro de 2021, quando os policiais encontraram encomendas com notas falsas no valor de R$ 1 mil

Aparelhos celulares de um suspeito de cometer crime de moeda falsa foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão. A operação aconteceu na manhã desta sexta-feira, 20, no bairro da Sapiranga, em Fortaleza.

As investigações do caso iniciaram-se em novembro de 2021, quando os policiais encontraram encomendas com notas falsas no valor de R$ 1 mil. Elas tinham como destino uma residência localizada no bairro da Sapiranga.

Os mandados foram expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal, e os materiais apreendidos serão usados nas investigações.

A pena pelo crime de moeda falsa pode chegar a 12 anos de reclusão.



