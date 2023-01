Quadra chuvosa: Fortaleza tem 64 áreas de risco monitoradas pela Defesa Civil

Fortaleza tem 64 áreas de risco de alagamento e desalojamento da população durante a quadra chuvosa, período que vai de fevereiro a maio e concentra o maior volume de precipitações no Ceará. As regiões da Capital são monitoradas pela Defesa Civil e pelas Secretarias Regionais.

"Estivemos no Caça e Pesca, na Sabiaguaba, na lagoa Ilha Dourada no bairro Quintino Cunha... São algumas das áreas monitoradas para que a gente possa minimizar alguns problemas", afirma Ferrucio Feitosa, secretário da Gestão Regional e à frente do Comitê Municipal da Quadra Chuvosa.

Segundo ele, os principais riscos são de alagamento. "São casas feitas no leito dos cursos d'água e temos que tomar alguns cuidados", continua. "A gente conversa com os moradores e orienta para podermos contar com a contribuição da população e a gente possa chegar o mais rápido possível (caso seja necessário)."

Coronel Eduardo Holanda, titular da Segurança Cidadã, explica que as 64 áreas demandam maior atenção da Defesa Civil e de todas as secretarias municipais. "São áreas onde temos um olhar mais específico porque historicamente temos problemas ali, dos mais diversos. Riscos de alagamento, de inundações...".

O POVO solicitou à Prefeitura a lista das áreas apontadas como áreas de risco e não teve respostas até a publicação desta matéria.

