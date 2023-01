Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza: confira plano operacional e bloqueios de trânsito

As festas do ciclo de Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza estão programadas para os dias 20 de janeiro a 12 de fevereiro, em nove polos montados em diversos locais da Cidade. Órgãos municipais, como das áreas de segurança, saúde, trânsito, limpeza e fiscalização, serão mobilizados para garantir a folia. Essas ações estão incluídas no plano operacional divulgado pela Prefeitura de Fortaleza.

As equipes do plano operacional atuarão antes, durante e depois dos eventos. As festas do Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza serão realizadas às sextas, aos sábados e domingos, em horários diversos, nos polos montados no Aterro e Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica, Barra do Ceará, Raimundo dos Queijos, Parque Rachel de Queiroz, Passeio Público, Mercado dos Pinhões, Mocinha e Praça do Ferreira.

Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza: trânsito e bloqueio de vias

Para facilitar o acesso do público ao Pré-Carnaval, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) montou uma operação de tráfego com um efetivo composto por 160 agentes de trânsito, 100 operadores, 32 motocicletas e 34 viaturas, para agir no entorno dos polos de festa durante o período.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Raimundo dos Queijos

Está previsto um bloqueio no cruzamento da rua General Bezerril com Castro e Silva, das 6 às 18 horas, nos dias 22 e 29 de janeiro e 5 e 12 de fevereiro (domingos).

Benfica

Nos dias 21, 22, 28 e 29 de janeiro e 4, 5, 11 e 12 de fevereiro estão programados bloqueios à partir das 14 horas, aos sábados, e às 8 horas, aos domingos, nas esquinas dos cruzamentos: rua Wadery Uchoa x Avenida 13 de Maio; rua Paulino Nogueira x rua Marechal Deodoro; rua Paulino Nogueira x rua Santo Antônio e rua João Gentil x rua Paulino Nogueira.

Mercado dos Pinhões

O entorno do Mercado dos Pinhões, localizado na Praça Visconde de Pelotas, tem previsão de bloqueio nos dias 21, 27 e 28 de janeiro e 3, 4, 10 e 11 de fevereiro, ou seja, sextas e sábados, das 6 às 23 horas. As equipes estarão nas esquinas do cruzamento da rua Visconde de Pelotas com rua Gonçalves Lêdo e também na rua Nogueira Acioli.

Praça do Ferreira

A operação para coibir o estacionamento na Praça do Ferreira se inicia às sextas e aos sábados de festa, às 4 horas da manhã. O bloqueio está previsto a partir das 16 horas nos cruzamentos: rua Floriano Peixoto x rua Pedro Borges; rua Floriano Peixoto x rua Pedro Pereira; rua Major Facundo x rua São Paulo.

Aterrinho e Mocinha

O Aterrinho e Mocinha terão operação conjunta, com coibição de estacionamento na rua João Cordeiro a partir das 7 horas e previsão de bloqueio a partir das 14 horas. Os bloqueios vão ocorrer nos sábados de Pré-Carnaval.

Aterro da Praia de Iracema

No Aterro da Praia de Iracema, os bloqueios serão na avenida Historiador Raimundo Girão, entre a avenida Barão de Studart e a rua Ildefonso Albano; e nas ruas compreendidas entre a avenida Monsenhor Tabosa e a avenida Historiador Raimundo Girão.

Também será impedida a passagem na avenida rui Barbosa, entre a avenida Historiador Raimundo Girão e avenida BeirabMar, e na avenida Beira Mar, entre a avenida Rui Barbosa e a avenida Barão de Studart.

Aterrinho

Estarão fechadas a avenida Beira Mar, entre a rua Ildefonso Albano e rua Arariús, e também a rua João Cordeiro, entre a avenida Historiador Raimundo Girão e avenida Beira Mar.

Mocinha

Serão bloqueadas os cruzamentos: rua João Cordeiro x rua Ten. Benévolo; rua Alfredo Prudente x rua Ten. Benévolo; rua Dep. Moreira da Rocha x rua Padre Pita; e rua Pe. Climério x rua Antônio Augusto.

Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza: assistência médica

A assistência e atendimento à população em casos de urgência e emergência, com foco em situações de risco, estará presente no Aterrinho da Praia de Iracema e na Praça da Gentilândia.

As equipes contarão com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, motorista socorrista e profissional de serviços gerais que atuarão tanto no Posto Médico Avançado (PMA) como nos veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para suporte básico e avançado.

A estrutura do PMA possui salas de acolhimento, observação, procedimentos e de estabilização, que possui equipamentos como cardioversor, ventilador Mecânico de transporte, aspirador, cilindro de oxigênio, carrinho de emergência e de resgate, material hospitalar e medicamentos.

Caso seja necessário remover o paciente do local, as unidades móveis estarão preparadas para o traslado, com destino ao Instituto Dr. José Frota (IJF), entre outros.

Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza: transporte público

O folião poderá contar com a frota regular de ônibus operantes nos dias úteis, com um quantitativo de 1.676, sendo 1.027 aos sábados e 507 aos domingos. A Prefeitura informou que 114 ônibus vão passar próximo ao local do Pré-Carnaval 2023, no Aterrinho da Praia de Iracema (no sábado).

Aos domingos, os foliões podem usufruir do benefício da Tarifa Social, em que é cobrado um valor reduzido na passagem de ônibus: R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil).

Outra forma de se deslocar é o Top Bus+, um serviço de transporte público coletivo de caráter especial, sem rota fixa, que atende ao chamado de passageiros somente através do aplicativo, que é baixado gratuitamente.

Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza: segurança

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) atuará no Pré-Carnaval com o efetivo de 802 guardas municipais, distribuídos nos polos da Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões, Mocinha, Rachel de Queiroz, Passeio Público, Barra do Ceará e Raimundo dos Queijos, Aterrinho e Benfica.

O trabalho de prevenção e segurança será realizado com patrulhamento por meio de viaturas, a pé, em motocicletas, salvamento aquático e câmeras de videomonitoramento em tempo real pela Central de Operações Integradas (COI-BM), além de apoiar as ações de fiscalização ao longo da avenida Beira Mar.

Limpeza

Planos de trabalho foram elaborados pelas empresas Ecofor Ambiental e Marquise para ações de limpeza pós eventos do Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza. A limpeza nos dias de festas será setorizada conforme cada polo, e os serviços devem ser executados posteriormente à realização de cada evento, contando com equipe de 53 garis e dez auxiliares ou fiscais.

Proteção de crianças e adolescentes

Por meio da Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), será realizada ação protetiva para acompanhar possíveis casos de violação de direitos praticados contra crianças e adolescentes nos polos da Praça do Ferreira, Aterrinho da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões e Benfica.

No total, 26 educadores sociais e técnicos da Funci e do Programa Ponte de Encontro realizarão a abordagem social para identificar situações como trabalho infantil (que inclui mendicância, comércio e a exploração sexual), situações de negligência (crianças que ficam sozinhas no local, por exemplo) e violência.

No Pré-Carnaval, às sextas, aos sábados e aos domingos, o Plantão do Conselho Tutelar desempenha as atribuições ordinariamente em sua sede (Casa da Criança e do Adolescente Cearense) com dois membros, enquanto um atuará de forma itinerante nos locais de concentração de foliões previamente pactuados com a Secultfor.

Fiscalização

De 20 de janeiro a 12 de fevereiro, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) atuará nos nove polos pré-carnavalescos. Um total de 260 agentes, entre coordenadores, fiscais e auxiliares, estarão realizando a organização e o controle urbano das festas na cidade.

O controle do comércio ambulante não autorizado, as obstruções irregulares em logradouros, o cumprimento das autorizações emitidas para os permissionários e o uso indevido de paredões de som, serão verificados.

A fiscalização também estará pronta para realizar apreensões de estruturas irregulares e garrafas de vidro, produtos inflamáveis, além de matérias proibidos pela Vigilância Sanitária, como os cigarros eletrônicos.



Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza: ambulantes

As vendas de alimentos e bebidas serão feitas por ambulantes cadastrados pela Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, no Aterrinho da Praia de Iracema, 469 permissionários atuarão de forma itinerante e fixa para atender os foliões, distribuídos nos trechos entre a avenida Rui Barbosa e a rua Ildefonso Albano e entre a rua Ildefonso Albano e a rua João Cordeiro.

No polo da Mocinha também houve a regularização dos ambulantes. São 33 no total, que ficarão nas ruas Padre Climério, Padre Pita e João Cordeiro. Desses, 21 entraram para o Pré-Carnaval e outros 12 são fixos da Regional.

Sobre o assunto Telefones de suspeito de cometer crime de moeda falsa são apreendidos

PMCE prende homem e apreende arma escondida em carrinho de bebê

Uninta oferta cursos de férias gratuitos em Fortaleza

Apontado como chefe de facção criminosa em Fortaleza é preso no RJ

Tags