Uninta oferta cursos de férias gratuitos em Fortaleza

A faculdade Uninta Fortaleza vai realizar cursos de férias gratuitos em Fortaleza, nos dias 26 e 27 de janeiro, voltados para as áreas de Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina veterinária e Psicologia. Os cursos oferecidos têm vagas limitadas, e as inscrições podem ser realizadas no site.

Tratando de temas como neurociências,resgate de animais silvestres e formação dos partidos políticos no Brasil, os cursos voltados para estudantes e profissionais vão ocorrer na própria faculdade nos turnos da manhã e da tarde.

Os participantes receberão certificado do curso realizado. A faculdade fica localizada na rua Vilebaldo Aguiar, 133, no bairro Cocó.

A faculdade costuma realizar cursos de férias como uma forma de promover a troca de experiências entre os alunos e introduzir as áreas de ensino a futuros estudantes.

cursos de férias gratuitos em Fortaleza - Uninta Fortaleza:

- Formação de Partidos Políticos no Brasil (Direito) – Dia 26, das 17h30min às 18h30min, e dia 27, das 16h30min às 17h30min (duas turmas)

- Primeiros Socorros (Enfermagem) – Dia 26, das 18h30min às 22 horas

- Anatomia Body Painting (Fisioterapia) – Dia 26, das 18 às 21 horas, e dia 27, das 8 às 11 horas (duas turmas)

- Resgate e manejo de animais silvestres (Medicina Veterinária) – Dia 26, das 14 às 17h30min

- Neurociências: um novo jeito de entender as emoções (Psicologia) – Dia 26, das 9 às 12 horas e das 19 às 21 horas (duas turmas)

