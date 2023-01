Ameaçado de morte, homem foge para o mar e é resgatado no Mucuripe

Homem foi encontrado por uma embarcação, à deriva no mar, a cerca de três quilômetros da faixa de areia

Um homem de 41 anos foi resgatado por uma embarcação a cerca de três quilômetros da faixa de areia, à deriva no mar do Mucuripe, na madrugada desta sexta-feira, 20. A vítima teria fugido mar adentro após ser ameaçada de morte por um conhecido na noite anterior.

Depois de ser levado na embarcação, ele foi atendido pelos bombeiros militares.

A ameaça está sendo investigada pelo 2º Distrito Policial (2º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi registrado um Boletim de Ocorrência (B.O).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Capitania dos Portos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participaram do resgate.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

2º Distrito Policial (DP): (85) 3101 1344

Sobre o assunto Chuvas atingem área interna do Aeroporto de Fortaleza

Trilhas do Parque do Cocó são fechadas devido a alagamentos

Pré-Carnaval 2023 em Fortaleza: confira plano operacional e bloqueios de trânsito

Telefones de suspeito de cometer crime de moeda falsa são apreendidos

Tags