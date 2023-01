Trilhas do Parque do Cocó são fechadas devido a alagamentos

As trilhas do Parque Estadual do Cocó foram fechadas devido a alagamentos decorrentes das chuvas na Capital carense, nesta sexta-feira, 20. As informações foram repassadas pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), do Governo do Ceará.

Os portões das trilhas Principal (avenida Padre Antônio Tomás), avenida Sebastião de Abreu, avenida Engenheiro Santana Júnior e Arquiteto Reginaldo Rangel estão temporariamente fechados.

