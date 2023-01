Chuvas atingem área interna do Aeroporto de Fortaleza

Empresa que administra o Aeroporto informou que as operações não sofreram impacto, e o problema corrigido. Vídeo mostra momento em que "choveu dentro do aeroporto"

As chuvas desta sexta-feira, 20, atingiram as instalações do Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins, na manhã desta sexta-feira, 20. A água transbordou para dentro do local em decorrência de um entupimento de uma calha nas instalações.

Calhas são canais fundamentais para fazer o escoamento da água da chuva e evitar problemas como a umidade e a infiltração nos imóveis.

A administração do local informou que a área atignida pela chuva foi isolada, a manutenção foi realizada e o problema corrigido.

"As operações não sofreram impacto", informou a empresa Fraport, que administra a infraestrutura.

Uma pessoa gravou o momento em que "chove dentro do aeroporto". Nas imagens, é possível ouvir um usuário ironizando a situação do aeroporto: "Está chovendo mais dentro do que fora".

