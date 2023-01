Quadra chuvosa: Fortaleza investe em infraestrutura viária e videomonotoramento

Previsão orçamentária do Proinfra é de R$ 171 milhões em 2022. Capital tem 103 câmeras do sistema de videomonitoramento para auxiliar no acompanhamento de intercorrências por chuva

As vias públicas de Fortaleza devem receber R$ 171 milhões em obras de drenagem e pavimentação durante 2023. A previsão orçamentária para o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento (Proinfra) foi divulgada pela Prefeitura após reunião do plano integrado de ações para a quadra chuvosa na manhã dessa quinta-feira, 19.

O Proinfra é uma das principais ações municipais para prevenir alagamentos e outros problemas urbanos que possam surgir durante os meses mais chuvosos do ano. "Estivemos presentes em 1.080 vias, melhorando a pavimentação, no ano passado. Também beneficiamos mais de 80 mil fortalezenses que antes pisavam na lama ao sair de casa", afirma Ferrucio Feitosa, secretário da Gestão Regional e à frente do Comitê Municipal da Quadra Chuvosa.

Conforme balanço da Prefeitura, já foram investidos R$ 514 milhões em obras viárias na Capital. Ao todo, 411 ruas receberam sistema de drenagem, com galerias e bocas de lobo; pavimentação com blocos de concreto; e novas calçadas. As ações foram concentradas em bairros de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) nas regionais 5 e 6.

Já entre as ações de contingência, a principal medida enfatizada pela gestão é o acompanhamento por videomonitoramento das ocorrências viárias. O sistema dará suporte à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), para enviar orientadores de tráfego e ajustar o tempo de semáforos nas regiões próximas a alagamentos, e pela Defesa Civil de Fortaleza.

"Temos buscado a tecnologia para que a gente possa chegar nos locais com maior velocidade e minimizar os problemas", continua Feitosa.

Coronel Eduardo Holanda, titular da Segurança Cidadã, explica que a Defesa Civil trabalha principalmente no "aspecto da prevenção". "Caso a gente tenha ocorrências de grande complexidade, temos 103 câmeras do sistema de videomonitoramento municipal, de forma que a gente faz um acompanhamento em tempo real e consegue ter um tempo de resposta melhor a questões que a população venha a sofrer durante chuvas intensas", completa.

Plano Integrado

O planejamento municipal para a quadra chuvosa compreende ainda medidas de contingência e assistência social.

Um efetivo de 267 pessoas estará dividido em 16 equipes voltadas para o serviço de limpeza de canais e seis equipes para a execução da limpeza de bocas de lobo. As ações contarão com o reforço de 21 equipamentos, sendo 16 caçambas, duas retroescavadeiras, duas escavadeiras hidráulicas e um caminhão multiuso.

Equipes também estarão preparadas para o atendimento de ocorrências de queda de árvores, afirma a Prefeitura.

Em caso de famílias desalojadas ou desabrigadas, a Defesa Civil poderá distribuir mantas, lonas, cestas básicas e outros itens. Equipamentos públicos, como a Rede Cuca, também estarão disponíveis para o acolhimento das famílias.

Ações preventivas em 2022

Segundo a Prefeitura, as ações preventivas são divididas em quatro áreas (limpeza, infraestrutura, desobstrução e árvores) e acontecem durante todo o ano, sendo intensificadas nos meses que antecedem a quadra chuvosa.

Em 2022, 140 canais e lagoas foram limpos e cerca de 9 mil bocas de lobo foram desobstruídas. O material retirado somou 86,5 toneladas, o equivalente a 7.216 caminhões basculantes. Entre os canais desobstruídos estão 3 de junho e Jardim Violeta (no bairro Barroso), do Lagamar (no São João do Tauape), do Aracapé (Mondubim) e do Cuca Jangurussu (Jangurussu). Também foram limpos a Lagoa Ilha Dourada (Quintino Cunha) e o sangradouro da Lagoa da Messejana.

Além disso, a Prefeitura recolheu 544 árvores caídas e fez mais de 11 mil podas em Fortaleza.

