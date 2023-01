Prefeitura de Fortaleza realiza primeiro mutirão contra arboviroses

O primeiro bairro contemplado é a Barra do Ceará

O primeiro mutirão de combate contra as arboviroses da Prefeitura de Fortaleza começa nesta sexta-feira, 6. O bairro que receberá a iniciativa é a Barra do Ceará, pelo seu índice populacional e pelo alto número de casos registrados de dengue e chikungunya em 2022.

Entre os meses de janeiro e dezembro (até 26/12) de 2022, foram confirmados 765 casos de dengue e 1.347 casos de chikungunya na Barra do Ceará. Observando toda a Capital, no mesmo período, foram registrados 16.700 casos de dengue, 20.227 de chikungunya e um caso de zika.

Em relação ao número de mortes, foram registradas cinco pela dengue e 19 pela chikungunya. No caso do zika vírus, Fortaleza não registrou nenhuma morte.

A programação contará com educação em saúde nas barracas de praia e exposição do ciclo biológico. Os moradores daquela região serão contemplados ainda com a Operação Quintal Limpo, que distribui sacos plásticos para que os moradores possam recolher o lixo e algumas orientações sobre o descarte correto para resíduos de grande porte.

Na ocasião, larvicidas e o inseticida UBV em sistema Aerosystem serão aplicados.

Ao todo, a ação percorrerá 299 quarteirões da Barra do Ceará, inspecionando cerca de 20 mil imóveis para identificar e eliminar possíveis focos do Aedes aegypti. A atividade envolve uma equipe formada por 484 agentes de endemias, beneficiando mais de 48 mil pessoas.

Denúncia

A Prefeitura de Fortaleza informa que a população pode contribuir denunciando espaços públicos ou terrenos abandonados em situação irregular que podem se tornar foco de mosquito. As denúncias podem ser feitas presencialmente na sede das regionais ou pelo canal 156.

