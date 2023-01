Mulher é detida após resgatar gatos presos em prédio de Fortaleza

Uma mulher foi presa e outra conduzida à delegacia após tentarem resgatar gatos que estavam presos no prédio da Academia Cearense de Letras, na noite dessa quarta-feira, 18, em Fortaleza. Os animais estavam trancados dentro de um fosso e não tinham como se alimentar.

De acordo com a advogada Cinthia Belino, as protetoras de animais receberam uma denúncia de que os gatos estavam presos dentro de um fosso e solicitaram ajuda às autoridades públicas, mas nada foi feito.

As grades foram instaladas na tarde da quarta-feira, 18. "Não existia nenhum tipo de saída, ou seja, os animais não tinham como sair para comer, para fazer as necessidades fisiológicas”, conta Cinthia.

Diante da situação, duas protetoras de animais foram até o local para resgatar os animais. Elas quebraram o cimento da grade, que ainda estava fresco, e conseguiram resgatar os bichinhos. Segundo Francisca Lourença de Sousa, 55, cerca de 15 gatos estavam presos no local.

Veja o vídeo:

Um vigia do local viu as mulheres e chamou a Guarda Municipal, que, segundo a advogada, disse que a ação se tratava de um crime contra o patrimônio público. As protetoras foram conduzidas à delegacia.

“Chegando lá, o delegado, de forma equivocada, achou que elas realmente tinham conduzido o crime. Ele ignorou completamente que existia uma excludente de ilicitude e de que aquilo foi feito para salvar vidas”, diz a advogada.

Francisca Lourença foi presa por crime contra patrimônio público e, segundo ela, ficou detida das 23 às 2 horas da madrugada. A protetora foi solta após pagar uma fiança no valor de um salário mínimo, mas segue respondendo pelo crime. Ela juntou o dinheiro por meio de uma vaquinha.

A outra protetora que participou da ação, Ana Lúcia dos Santos, 52, também foi conduzida à delegacia, mas não chegou a ser presa porque não foi flagrada quebrando a grade como Francisca.

O POVO entrou em contato com a Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec), mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que a demanda for respondida.



