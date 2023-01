Matrículas na rede municipal de Fortaleza para alunos novatos ficam abertas até 23 de janeiro

As matrículas para alunos novatos na rede municipal de Fortaleza foram reabertas nessa segunda-feira, 16, e o processo seguirá até o próximo dia 23 As vagas são para pré-escola, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O processo é feito por meio do Sistema de Pré-Matrícula Virtual, e as aulas deste ano letivo estão marcadas para começarem no dia 27 de janeiro.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o processo está sendo reaberto para “ampliar e assegurar o acesso e a permanência dos alunos nas unidades de ensino” e para atender as famílias que ainda precisam de uma vaga.

A matrícula deve ser realizada no Sistema de Pré-Matrícula Virtual. Na plataforma, os responsáveis que forem realizar o cadastro dos alunos terão a opção de selecionar as instituições de ensino mais próximas de sua residência e o sistema irá exibir se ainda existem vagas disponíveis.

Matrículas na rede municipal de Fortaleza: documentos necessários:

Cópia da certidão de nascimento e CPF;

Documento de transferência (histórico escolar ou declaração da escola de origem);

Três fotos 3x4;

Cartão de identificação social do responsável legal (NIS);

Comprovante de residência;

Cópia do laudo ou avaliação pedagógica das crianças com deficiência;

Cartão de vacinação atualizado;

CPF ou RG do responsável, quando o aluno for menor de idade.

A Prefeitura de Fortaleza também ressalta que a falta de algum dos documentos não pode impedir a realização da matrícula. Caso o aluno não possua algum dos documentos, o responsável pode realizar a matrícula e depois entregar a documentação.



