Veja cidades que têm risco de deslizamentos e alagamentos no Ceará

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) listou 22 cidades cearenses sob sinal de alerta sobre as chuvas

Um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicado nesta terça-feira, 17, aponta que há perigo de pequenos deslizamentos e alagamentos no Ceará. Ao todo, 22 municípios cearenses estão sob o sinal de alerta acerca das chuvas em potencial.

De acordo com o Instituto, precauções devem ser tomadas pelos habitantes das cidades listadas. Observar as encostas, não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e fugir do mau tempo são algumas das ações orientadas pelo Inmet.

O alerta está englobado no nível 1 de gravidade, tido como 'perigo potencial'. O volume das chuvas pode ficar entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Análise realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que até esta quinta-feira, 19, existe a expectativa de que o Estado receba chuvas generalizadas em todas as suas macrorregiões, com ênfase na costa litorânea.



Cidades listadas pelo Inmet:

Aquiraz

Aracati

Beberibe

Cascavel

Caucaia

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Horizonte

Icapuí

Itaiçaba

Itaitinga

Jaguaruana

Maracanaú

Maranguape

Pacajus

Pacatuba

Palhano

Paracuru

Paraipaba

Pindoretama

São Gonçalo do Amarante

Sobre o assunto Chuva em Fortaleza: moradores apontam dificuldades em rua com obra inacabada

Chuva forte atinge o Rio e cidade entra em estágio de mobilização

Norte e noroeste fluminense ainda enfrentam transtornos com a chuva

Tags