Árvore cai e atinge pedestre no Jangurussu; Bombeiros encontram jiboia no local

Uma árvore caiu em cima de um pedestre que andava pela rua Antonio Gadelha, do bairro Jangurussu, em Fortaleza. Ela também causou estrago no local ao destruir parte do muro de um condomínio.

A câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao acidente mostrou que, por pouco, o rapaz não foi atingido pelo tronco. O caso aconteceu no último sábado, 14.

O rapaz apenas sentiu o impacto gerado pelos galhos e folhas presentes na copa.

De acordo com informações enviadas ao O POVO, a Guarnição da 2ª Companhia de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, do Cambeba, foi alertada sobre o resgate de uma cobra jiboia, de pequeno porte, que se encontrava no interior da residência de uma moradora.



O porteiro foi quem apontou a ocorrência diretamente aos Bombeiros, que tomaram a iniciativa de cortar os troncos com o auxílio de uma serra elétrica.

“Fomos acionados para pegar uma cobra neste endereço. Quando os meninos chegaram, o porteiro do condomínio mostrou uma árvore caída em cima do muro onde trabalha. Mas não havia ocorrência. Os agentes que estavam lá resolveram, por conta própria, cortar a árvore, porque também estava no meio da via, atrapalhando os cidadãos”, disse o 1º tenente Francisco Francenildo Pereira Chaves.

O POVO entrou em contato com a Prefeitura de Fortaleza para compreender quais medidas serão feitas posteriormente no local. Assim que a demanda for respondida, a matéria será atualizada.

