Corpo de jovem que se afogou na Praia de Iracema é encontrado pelos Bombeiros

Vítima estava desaparecida desde ontem, 13, quando entrou no mar com um amigo na comunidade Poço da Draga

O corpo de um jovem de 19 anos que desapareceu durante um banho de mar foi encontrado na manhã deste sábado, 14, na Praia de Iracema, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Kewyn Freitas Melo estava mergulhando com um amigo na zona costeira que abrange a comunidade Poço da Draga, nesta sexta-feira, 13, quando os dois foram levados pela correnteza.

Os banhistas acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu localizar uma das vítimas minutos após o desaparecimento. As buscas prosseguiram durante a noite, mas Kewyn não foi encontrado. O resgate foi concluído nas primeiras horas de hoje, mas o jovem foi achado sem vida.

O corpo foi recolhido pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que após exames apontou afogamento como a causa da morte. Um procedimento foi instaurado na Delegacia do 34º Distrito Policial para a apuração do caso.

