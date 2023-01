Velório do ex-reitor da UFC Roberto Cláudio reúne acadêmicos e políticos

A despedida de Roberto Cláudio Frota Bezerra, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), lotou o salão nobre da reitoria da instituição. Além de familiares e amigos, nomes da academia e da politica cearense se fizeram presentes no velório do professor universitário, pai do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, na manhã deste sábado, 14.

Dezenas de coroas de flores foram deixadas no corredor principal da reitoria em homenagem ao gestor. O acadêmico morreu na manhã dessa sexta-feira, 13.

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio falou a atuação do pai: "O papai foi um cara que dedicou a vida inteira dele à universidade e à causa da Educação Superior brasileira. A vida inteira defendeu o princípio da universidade pública com autônoma, qualidade".

Ele também falou sobre a relação de carinho e admiração com o pai, que segundo ele tinha o diálogo como disciplina.

"Ele acumulou amigos, respeito. No círculo familiar, social e profissional, sempre conseguiu agregar pessoas. Eu sou um filho apaixonado, que tenho ele como meu grande herói. Apesar de ter descansado após uma longa batalha pela vida, tá deixando muita lição", comentou.

Conforme RC, a atuação do pai na sociedade influenciou na própria vida pública e foi o maior conselheiro durante toda a vida. Meu papel agora é aprender com o que ele fez, com o que ele falou, com exemplo de vida dele. Para tentar ser uma pessoa melhor todo dia".

Na ocasião, o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes citou conquistas do professor para a Educação. "Sobral tem uma Faculdade de Medicina. É o primeiro curso avançado da UFC fora de Fortaleza, que eu consegui com ele. Depois, toda essa estrutura que explodiu de ensino no Ceará e parte do Brasil com a preocupação com a qualidade deve-se a liderança dele no Conselho Nacional de Educação", citou.

"Despertou muitos talentos, educou os filhos. Veja ai essa pérola que é o Roberto Cláudio, o Prisco como empreendedor. Era um amante do Ceará, do nosso povo e vai fazer muita falta para todos nós. Um exemplo extraordinário", acrescentou Ciro.

O ministro da Educação e ex-governador do Estado Camilo Santana também compareceu ao velório para prestar solidariedade. "O magnífico reitor foi uma pessoa extraordinária enquanto reitor, professor e acadêmico da maior e mais importante universidade do nosso Estado. Deixa um legado não só para para o meio acadêmico, mas de exemplo para sua família e o Ceará", afirmou.