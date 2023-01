Camilo vai ao velório do pai de Roberto Cláudio e reencontra ex-prefeito

O velório do professor Roberto Cláudio Frota Bezerra, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), promoveu o primeiro encontro desde as eleições entre o hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra (PDT), filho do ex-reitor. O professor Roberto Cláudio morreu na sexta-feira, 13, aos 76 anos.

Camilo e Roberto Cláudio eram aliados políticos até o ano passado. O rompimento foi consumado em julho, quando Camilo não aceitou a decisão do PDT de indicar Roberto Cláudio como candidato a governador, preterindo a então governadora Izolda Cela, que sucedeu Camilo quando ele renunciou ao governo para ser candidato a senador. Ela pretendia ser candidata à reeleição. Sob comando de Camilo, o PT lançou Elmano de Freitas ao Governo do Estado, e saiu vitorioso.

A campanha foi marcada por forte embate entre ambos, com acusações dos pedetistas de uso da máquina do governo a favor de Elmano, e respostas petistas de que estariam havendo ataques e agressões contra Izolda, atualmente secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), ao lado de Camilo.

O velório do ex-reitor Roberto Cláudio ocorre no salão nobre da reitoria da UFC até as 16 horas. A missa de corpo presente ocorre às 14h30min.

Há presença de muitos membros da comunidade acadêmica, assim como de políticos. Ciro Gomes (PDT), ex-ministro e outro pedetista que se tornou desafeto de Camilo, era outro dos presentes. Ele se retirou pouco antes da chegada do ministro da Educação.

