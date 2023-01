Árvore cai, bloqueia rua do Montese e deixa moradores sem energia

Uma árvore caiu na manhã desta quinta-feira, 5, e bloqueou a rua Edite Braga, no bairro Montese, em Fortaleza. Moradores não conseguiram passar até que o tronco fosse removido da via. Ninguém ficou ferido e houve danos materiais nas casas atingidas pelo impacto.

Além disso, a árvore danificou postes, o que deixou parte das residências da rua sem energia. De acordo com a Enel, técnicos da empresa estão no local desde 7h20min para remover a árvore e fazer a substituição da estrutura de postes e fiação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também atendeu à ocorrência para fazer a remoção dos galhos e do tronco. A operação continua acontecendo, segundo moradores. A árvore seria uma Gameleira de grande porte e estaria com metade da raiz morta. A Regional IV, responsável pela área, enviou um guincho para auxiliar o trabalho do CBMCE.

Conforme dados da corporação, foram realizados 1.522 cortes de árvores em perigo em 2022, somando árvores já caídas ou que apresentam risco de cair.

Árvore caiu na manhã desta quinta-feira, 5, em rua do bairro Montese (Foto: Via WhatsApp O POVO)



