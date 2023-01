Banheiros da Beira Mar são alvos de vandalismo e têm chuveiros destruídos

Frequentadores e turistas que procuram os banheiros para retirar o excesso de areia do corpo encontram os chuveiros inoperantes

Inaugurados há pouco mais de um ano, os banheiros públicos do calçadão da Beira Mar, instalados entre a Praia de Iracema e o Mucuripe, em Fortaleza, são alvos de vandalismo e depredação. As estruturas tiveram chuveiros e parte das instalações hidráulicas destruídas e algumas apresentam pichações com siglas de facções criminosas na área externa.

Os frequentadores da orla que precisam utilizar os chuveiros para tirar o excesso de areia do corpo após o banho de mar se deparam com os equipamentos inoperantes, conforme O POVO constatou nesta segunda-feira, 2. Em um dos banheiros visitados, na altura do ao Jardim Japonês, banhistas improvisaram pequenos baldes com água para a limpeza dos pés.

A dona de casa Nazaré Cavalcante, 50, procurou o local após um passeio na faixa de areia com os dois filhos. Frustrada por não encontrar o chuveiro funcionando, ela relatou que o problema é antigo. “Outra vez eu vim com as crianças meio-dia e tinha só um cano derramando água porque tinham quebrado [o chuveiro]”, afirmou ela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a frequentadora, o problema reflete a falta de consciência coletiva sobre a necessidade de conservação dos bens públicos. “É a população mesmo que não zela, o povo é muito mal educado. Tem que colocar regras e reforçar a segurança para ver se diminui essa desordem. É uma pena porque o pessoal não sabe usar e quem paga são os outros”, concluiu.

De acordo com uma funcionária do local, que pediu para não ser identificada, há episódios quase diários de destruição dos chuveiros. “Eles [os vândalos] quebram [chuveiros] praticamente todos os dias. A Prefeitura coloca de manhã e no mesmo dia quebram. Se durar muito, dura de três a quatro dias”, resume.

Sem o chuveiro externo, os frequentadores retiram água do espaço destinado aos cadeirantes e despejam o líquido sobre os pés do lado de fora do banheiro. Uma turista de São Paulo contou, sob condição de sigilo da identidade, que precisou pedir um balde emprestado para proceder a higienização.

“Eu vim fazer o remo aqui na praia. Depois a gente foi tomar banho de mar e aí viemos aqui para tirar o sal, mas chegamos aqui e não tinha chuveiro. Consegui esse balde para pelo menos tirar a areia dos pés para poder entrar dentro do carro”, relatou a mulher, que estava acompanhada de cinco parentes.

Apesar da ausência de chuveiros, os sete banheiros espalhados ao longo do calçadão funcionam em bom estado de conservação. Uma outra funcionária assegurou que os equipamentos passam por limpeza e desinfecção de hora em hora. As estruturas ficam abertas ao público todos os dias da semana, incluindo feriados, entre as 6 horas e meia-noite.

O serviço de higienização foi elogiado pelo turista Paulo Henrique, 27, de Brasília. “Todos [os banheiros] sempre estão bem higienizados, limpos e bem-cuidados. Não tenho nada que reclamar nesse sentido, muito pelo contrário. E digo isso em relação a todos que já utilizei aqui, sem exceção”, disse ele, que está na Capital cearense desde o fim de dezembro aproveitando a temporada de férias.

Os banheiros foram inaugurados em maio de 2021 e fazem parte do projeto de requalificação da nova Beira Mar. Cada estrutura tem cerca de 54m² e conta com rede de água e esgoto, oito pias, espelhos, 10 aparelhos sanitários, três mictórios e espaços adaptados para cadeirantes.

Além da ausência dos chuveiros, pelo menos dois equipamentos tiveram as paredes pichadas com escritos aleatórios e referências a grupos criminosos atuantes em Fortaleza.

O POVO procurou a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) para saber se a segurança na área será reforçada a fim de prevenir os atos de vandalismo. Em nota, a corporação informou que realiza patrulhamento 24 horas na região.

O local, diz a PM-CE, conta com presença de agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (Btptur), Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

Sobre a conservação do espaço, a Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger) destacou que os banheiros são higienizados diariamente nos três turnos e que há reparos ou substituição de equipamentos sempre que a pasta é notificada sobre a necessidade de manutenção.

A Secretaria pede que a população mantenha os espaços conservados e afirma que a Guarda Municipal faz patrulhamento na região com viaturas, motocicletas e bicicletas para coibir a ação de vândalos.

Cooperação com permissionários

Em entrevista ao O POVO no último dia 30 de dezembro, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que os banheiros terão maior cuidado e fiscalização. Ele revelou a intenção de que haja uma parceria entre a Prefeitura e a Associação dos Permissionários com foco na preservação do patrimônio público.

“Estamos com um olhar diferenciado para toda a orla da Beira Mar, e também no que diz respeito aos banheiros", disse Sarto.

O prefeito lembrou que já existem agentes de fiscalização da Prefeitura espalhados ao longo de toda a Beira Mar e sugere que os próprios donos de quiosques se responsabilizem pela conservação do espaço.

“Vamos incrementar essa conversa com os associados para que não seja necessário contratar guarda pra ficar lá e nem que seja necessário cobrar para usar (os banheiros) na Beira Mar”, finalizou o gestor.

Sobre o assunto Depredados, banheiros da Beira Mar serão mais fiscalizados

Blitz educativa instala placas contra LGBTfobia em quiosques da Beira Mar

Gratuito: Beira-mar de Fortaleza recebe feira criativa e shows

Orla da Beira Mar recebe exposição de esculturas de areia

Tags