Lixo é recolhido poucas horas após o término do Réveillon de Fortaleza

Evento foi finalizado no início da manhã deste domingo, 1º de janeiro. Antes das 13 horas, orla já havia passado por processo de limpeza

Milhares de pessoas estiveram reunidas na noite que marcou a passagem de ano em Fortaleza. Nos dias que sucederam as duas noites de atrações musicais, o lixo foi uma constante na orla da Capital. Entretanto, o trabalho de coleta funcionou de forma eficiente.

De acordo com a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), na manhã deste domingo, 1º de janeiro, por volta de 12h30min, o trabalho de varrição da orla já estava finalizando. O início da tarde foi marcado pela etapa de lavagem do calçadão. Às 13 horas, resíduos sólidos já haviam sido retirados quase de maneira completa da faixa de areia.

Para a edição que marcou a passagem de 2022 para 2023, foi montada uma estrutura para recolher resíduos sólidos recicláveis. Antes do início do evento, a previsão do poder público era de que mais de 15 toneladas de lixo fossem arrecadadas nos dois dias, o que seria responsável por gerar uma renda de R$ 70 mil para os mais de 300 catadores cadastrados.

Somente na primeira noite de shows, que reuniu cerca de 400 mil pessoas, mais de 20 toneladas de lixo foram recolhidas, além de três mil quilos de material reciclável. Até o início da tarde deste domingo, a Prefeitura de Fortaleza ainda não possuía um balanço da quantidade de pessoas que estiveram no aterro no momento da virada de ano.

Sobre a quantidade de lixo gerado e recolhido durante a segunda noite, a Seger informa que o balanço é realizado durante a tarde, quando o material recolhido é levado para pesagem.

