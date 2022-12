Orla da Beira Mar recebe exposição de esculturas de areia

Quem aprecia se banhar, fazer uma caminhada ou apenas relaxar na orla da Beira Mar, agora também terá a oportunidade de visitar a exposição "Esculturas de Areia”. Feitas pelo artista cearense Rogean Rodrigues e pelo espanhol Andoni Bastarrika, as esculturas ficam expostas 24 horas por dia no aterro, por trás da feirinha da Beira Mar.

As obras, encomendadas pela Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), estão em processo de produção desde a quarta-feira, 7, com prazo de conclusão para o próximo dia 15 de dezembro.

Os visitantes podem conferir o processo de produção dos artistas. De castelos a animais, como um cavalo e um crocodilo e, inclusive, um Papai Noel, as esculturas têm como material principal a própria areia e água da praia.

Papai Noel foi construído para exposição (Foto: FCO FONTENELE)



Protegido do sol forte por uma tenda, o cearense Rogean Rodrigues (@rogean_rodrigues), de 42 anos, utiliza as próprias mãos, pás e baldes para delinear as formas. “Depois de feita, para manter e proteger do tempo, vento, chuva e sol, usamos um fixador impermeabilizante, que faz uma pequena capa”, explica o artista. De acordo com ele, com a conservação, a expectativa é que as obras durem até janeiro.

Na manhã desta sexta-feira, 9, o escultor trabalhava na finalização de um Papai Noel com aproximadamente três metros de altura e dois de largura. “Uma escultura pode demorar de cinco dias ou até mais, quinze dias, para fazer. Eu estou no quarto dia com esse Papai Noel e pretendo finalizá-lo hoje”, relata o artista, que já está planejando a construção de um castelo.

Na Beira Mar, Rogean conta com o suporte dos jovens assistentes Caio Alves e Sydney Moreia, ambos com 19 anos. Moradores do bairro Bom Jardim, os garotos fazem parte de um projeto social na comunidade e foram convocados pela Prefeitura. “Onde eu chego (para trabalhar) eu tenho esses meninos pra me ajudar. Eu passo algumas técnicas para eles e, quando eu for embora, eles já têm aprendido a fazer a manutenção da escultura para ela durar mais tempo”, explica o artista.

Dispostos na altura da Feirinha da Beira Mar, diversos montes de areia estão disponíveis para que Rogean e o espanhol Andoni, que já concluiu um crocodilo e, atualmente, esculpe um cavalo, trabalhem ao longo dos dias. “Eu e ele viemos nos conhecer aqui. Eu já conhecia suas obras pela internet e admiro muito a sua arte, é bem realista. Estamos trocando ideias. A gente fez uma amizade legal”, conta Rogean.

Viajando o mundo moldando areia

Rogean Rodrigues é natural do município de Ipu, a 295 km de Fortaleza. Ainda criança, no entanto, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde iniciou sua carreira nas artes com areia. “Aprendi com um colombiano que viajava pelo mundo fazendo esculturas. Na época eu tinha uns 10, 11 anos de idade, e aprendi com ele na praia de Copacabana”, relata o cearense.

“Desde novinho eu já ajudava a minha mãe com o que eu podia, engraxava sapato, entregava remédios da farmácia, vendia doce etc. Depois de uns anos ele [o escultor colombiano] teve que ir embora, e eu vi que essa arte poderia dar um futuro para mim e para minha família, então eu fui com ele. Peguei minha mochila, algumas pecinhas de roupa e comecei a viajar pelo Brasil com esse colombiano. Eu fui para a Colômbia, viajei alguns países da América Latina, indo de praia em praia fazendo esculturas”, explica Rogean.

Com 26 anos, o artista regressou ao Brasil, no Rio de Janeiro, onde mora atualmente com sua família. “Hoje em dia tenho minha esposa e dois filhos, um casal. Eu parei de fazer viagens e de ficar muito tempo fora, agora me dedico mais à família. Eu até continuo fazendo viagens, como essa aqui no Ceará, e para alguns outros países também, mas sempre já com a passagem de volta.”

Hoje em dia, Rogean mantém como pontos principais de trabalho a praia de Copacabana e o município de Maricá, no Rio de Janeiro. Segundo ele, voltar ao Ceará para mostrar sua arte é um orgulho.

“É um sonho fazer essas esculturas aqui na minha terra, onde eu tenho as minhas raízes. É onde eu sempre quis vir para mostrar o meu trabalho para o meu povo. Eu convido todos os turistas e moradores de Fortaleza, do Ceará, para virem prestigiar o nosso trabalho. Tirem suas fotos, tragam seus filhos, suas famílias”, concluiu o artista.

Serviço:

Esculturas de areia da Beira Mar

Disponíveis para visitação 24 horas

Período de construção: Até 15 de novembro



