Catedral de Fortaleza realiza missa em oração por Bento XVI

Em razão do falecimento do papa emérito Bento XVI, a Catedral Metropolitana de Fortaleza realiza missa neste sábado, 31, às 19 horas. A celebração eucarística será presidida pelo arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques.

Conforme a assessoria da Arquidiocese, dom José "falará sobre a comunhão com o Papa Francisco e toda a Igreja em oração pelo Papa Emérito Bento XVI em sua páscoa definitiva". "Estaremos em ação de graças pela doação de vida generosa e fiel do Papa Emérito Bento XVI. A ele, servo bom e fiel, o encontro com o gozo do Senhor", escreve dom José.

Funeral do papa Bento XVI

O papa emérito que faleceu neste sábado, 31, em sua residência dentro do Vaticano, aos 95 anos de idade, será enterrado na próxima quinta-feira, 5, em uma cripta na Basílica de São Pedro, conforme informação divulgada pela assessoria de imprensa da Santa Sé. O papa Francisco presidirá o funeral de seu antecessor, anunciou o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela primeira vez na história milenar da Igreja Católica, um papa em exercício, o argentino Francisco, presidirá o funeral de outro papa, Bento XVI, sem funções após ter renunciado ao pontificado em 2013.

O corpo do pontífice emérito estará exposto a partir de segunda-feira, dia 2, na Basílica de São Pedro para receber o último adeus dos fiéis. "Segundo o desejo do papa emérito, o funeral será realizado com a maior simplicidade", acrescentou o porta-voz papal. (Com AFP)

Sobre o assunto Francisco homenageia Bento XVI, 1º papa da era moderna a renunciar

Papa Francisco presta homenagem à "bondade" do falecido Bento XVI

Guarda Suíça presta homenagem a Bento XVI

Bento XVI será enterrado em cripta da Basílica de São Pedro

Bento XVI, papa ultraconservador de uma igreja marcada por escândalos

Grandes datas do pontificado de Bento XVI

Papa emérito Bento XVI morre aos 95 anos

Bento XVI será enterrado em 5 de janeiro e funeral será presidido por papa Francisco

Bento XVI, o papa que renunciou assoberbado pelos escândalos na Igreja

Patriarca russo Cirilo se despede de Bento XVI, um defensor dos 'valores tradicionais'

Para líder da Igreja anglicana, Bento XVI foi 'um dos maiores teólogos de seu tempo'

Papa Francisco presidirá funeral de Bento XVI em 5 de janeiro

Papa Francisco presidirá funeral de Bento XVI em 5 de janeiro (Vaticano)bur-kv/js/tt

Papa emérito Bento XVI morreu neste sábado

Morre o papa emérito Bento XVI aos 95 anos

Tags