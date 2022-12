Papa emérito Bento XVI morreu neste sábado

O papa emérito Bento XVI, um teólogo alemão que surpreendeu o mundo ao renunciar ao seu pontificado em 2013, faleceu neste sábado (31), aos 95 anos - anunciou o Vaticano.

"Com pesar, anunciou que o papa emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 (horário local), no mosteiro Mater Ecclesiae do Vaticano. Mais informações serão fornecidas assim que for possível", disse o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado.

