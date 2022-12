Grandes datas do pontificado de Bento XVI

Confira abaixo as principais datas do papado de Bento XVI (2005-2013), falecido neste sábado (31), aos 95 anos.

19 de abril: O cardeal alemão Joseph Alois Ratzinger, de 78 anos, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, é eleito pontífice para suceder a João Paulo II. Escolhe o nome de Bento XVI.

13 de maio: Bento XVI inicia o processo de beatificação de João Paulo II, efetiva a partir de 1º de maio de 2011.

18-21 de agosto: Preside as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) em Colônia, oeste da Alemanha.

25 de janeiro: Publica sua primeira encíclica, "Deus é Amor", seguida de "Salvos pela Esperança", em novembro de 2007, e "A Caridade na Verdade", em julho de 2009.

25-28 de maio: Visita ao antigo campo de concentração nazista de Auschwitz-Birkenau, na Polônia.

8 -9 de julho: Viagem a Valencia, na Espanha, para um congresso católico sobre a família.

9-14 de setembro: Viagem à Baviera. Discurso em Ratisbona provoca uma crise com o mundo muçulmano. No dia 17 do mesmo mês, apresenta suas desculpas.

13 de abril: Publicação do primeiro volume de sua obra "Jesus de Nazaré", seguido de mais dois em 2011 e 2012.

9-14 de maio: Viagem ao Brasil para a Conferência Episcopal Latino-Americana.

7 de julho: "Motu proprio" (decreto) que libera a celebração da missa em latim.

15-21 de abril: Viagem a Washington, D.C., e a Nova York, onde recebe vítimas de padres pedófilos. Fará o mesmo na Austrália, em julho de 2008; no Vaticano, em abril de 2009; e em Malta, em abril de 2010.

12-21 de julho: Viagem à Austrália para as Jornadas Mundiais da Juventude de Sydney.

24 de janeiro: Assina decreto que suspende a excomunhão de quatro bispos integralistas. Um deles, o britânico Richard Williamson, manteve publicamente posições negacionistas do Holocausto nazista.

17 de março: No avião que o leva para a África, Bento XVI declara que o problema da aids não poderia ser "resolvido com a distribuição de preservativos" e que estes, "pelo contrário, agravavam o problema". Em 2010, surpreende ao admitir o uso de preservativos "em alguns casos".

8-16 de maio: Celebra a delicada visita à Terra Santa, com paradas na Jordânia, em Israel e nos Territórios Palestinos. Pede um Estado palestino e denuncia o antissemitismo.

12 de março: É acusado de ter acolhido um padre pedófilo em sua diocese, quando era arcebispo de Munique, Alemanha. É a primeira vez que o escândalo dos padres pedófilos atinge a mais alta autoridade da Igreja.

20 de março: Divulga Carta Pastoral à igreja irlandesa, abalada por escândalos de pedofilia. Uma espécie de guia para todos os países afetados.

16-19 de setembro: Primeira visita de Estado de um papa ao Reino Unido desde o cisma anglicano de 1534. Beatifica o cardeal Henry Newmann.

16 de maio: Divulga diretiva sobre pedofilia, na qual pede que os padres suspeitos sejam levados à Justiça.

14 de setembro: A Santa Sé propõe aos integralistas uma reintegração, se aceitarem um "preâmbulo doutrinário" que contém os fundamentos da Igreja, inclusive os do Concílio Vaticano II.

28 de março: Em visita a Cuba, Bento XVI pede a garantia das "liberdades fundamentais" e condena o embargo dos Estados Unidos à ilha.

29 de setembro: Comparecimento de Paolo Gabriele, ex-mordomo do papa, por "roubo agravado" de documentos confidenciais - o escândalo "Vatileaks" -, a um processo inédito no Vaticano. Gabriele será condenado a um ano e meio de prisão, mas perdoado pelo pontífice em 22 de dezembro.

12 de dezembro: Lança seus primeiros tuítes "urbi et orbi" na respectiva rede social.

11 de fevereiro: Bento XVI anuncia sua renúncia, efetiva a partir de 28 de fevereiro, alegando sua idade avançada e falta de forças diante dos desafios de um mundo em plena transformação.

13 de fevereiro: Em sua última grande missa, denuncia a "hipocrisia religiosa" e "as divisões do corpo eclesiástico".

22 de fevereiro: Segundo a imprensa italiana, uma investigação confiada a três cardeais após o escândalo "Vatileaks" revelou a existência na Cúria de um "lobby gay", que seria vítima de chantagens.

25 de fevereiro: O papa autoriza que o próximo conclave de cardeais se reúna antes de 15 de março.

27 de fevereiro: Última aparição pública de Bento XVI na Praça de São Pedro, no Vaticano.

31 de dezembro: Morre aos 95 anos

