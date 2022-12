Guarda Suíça presta homenagem a Bento XVI

A Guarda Suíça Pontifícia prestou homenagem ao papa emérito Bento XVI, que morreu neste sábado (31), aos 95 anos, e declarou que foi uma grande honra servi-lo.

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia da morte de nosso papa emérito, Bento XVI", declarou o exército mais antigo do mundo, criado em 1506 pelo papa Júlio II e composto no total por 135 homens.

"Foi uma grande honra para todos os guardas terem estado ao seu serviço durante os oito anos em que esteve à frente da Igreja Católica. Réquiem", acrescentou a mensagem publicada nas redes sociais.

Quando entram no exército, os 135 guardas se comprometem a garantir a segurança do papa por pelo menos 26 meses. Eles moram em um quartel no Vaticano, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde o século XIX.

Bento XVI, o primeiro papa alemão da história moderna, surpreendeu o mundo em 2013 ao anunciar sua renúncia após oito anos de pontificado, algo inédito em seis séculos.

