Réveillon 2023 de Caucaia terá Solange Almeida; veja atrações

O Réveillon 2023 de Caucaia terá como atração principal a cantora Solange Almeida. O evento será realizado no Campo da Ponte Preta, no bairro Nova Metrópole, a partir das 20 horas do dia 31 de dezembro. A entrada para o evento é gratuita.

Além da cantora, artistas da cidade de Caucaia foram confirmados na festa, conforme a prefeitura. As atrações são: Forro Di Arreio, Dj João Lucas e Johnny LIma, além do Bloco Baqueta, anunciado como atração convidada.

Nas redes sociais, o prefeito Vitor Valim reforçou que é a primeira vez desde a pandemia que Caucaia realiza uma festa para celebrar a chegada do Ano Novo. “O Réveillon na Jurema vai ser o marco em nossa nossa cidade, vai gerar renda e fazer girar a economia no município”, disse gestor.

Serviço



Réveillon 2023 de Caucaia

Local: Campo da Ponte Preta, no bairro Nova Metrópole

Data: Sábado, 31, a partir das 20 horas

Gratuito



