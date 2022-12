Casa de Cuidados do Ceará cria grupo para cuidadores novatos

A Casa de Cuidados do Ceará (CCC), equipamento da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) voltado para cuidados com pacientes com Doenças neurodegenerativas, inaugurou um grupo de acolhida para cuidadores novatos na última terça-feira, 27 de dezembro. A proposta da iniciativa é promover uma acolhida humanizada e apresentar a Casa de Cuidados.

O grupo, voltado para acompanhantes e familiares dos pacientes, realizará reuniões semanais às terças. Os encontros serão conduzidos por uma equipe de assistência composta por psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, além de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas.

Além do grupo, a Casa de Cuidados do Ceará também promove momentos de escuta dos cuidadores e treinamento de 40 horas de capacitação para atender as pessoas que dependem de cuidados especiais. Sobre o assunto Saiba qual a população de Fortaleza, conforme prévia do Censo 2022

