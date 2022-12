Parque Urbano da Liberdade: edificações devem ganhar empreendimentos em 2023

Interessados em utilizarem as quatro edificações livres do Parque devem encaminhar propostas à Prefeitura até o próximo dia 12 de janeiro

Pouco mais de um ano após a conclusão das obras de requalificação do Parque Urbano da Liberdade, na Cidade da Criança, o espaço tem sido bem avaliado pelosfrequentadores. No entanto, apesar de preservado, quatro edificações presentes no ambiente localizado no Centro de Fortaleza ainda não desempenham o papel programado. A expectativa é de que essa realidade mude em 2023.

Originalmente, o plano era de que as estruturas fossem utilizadas por cafeterias e restaurantes, mas em 2022 não tiveram utilidade. O secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, avalia como "normal" a fase inativa dos espaços.

"Não houve problemas. Está dentro do esperado, fizemos algo semelhante na Beira Mar. Bons quiosques foram inaugurados após a requalificação, a expectativa é de que se possa ofertar melhores serviços para quem frequenta aquele espaço."

De acordo com a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), as áreas destinadas aos empreendimentos comerciais variam de 57,43 metros quadrados (m²) a 422,50 m², com aluguéis mensais que vão de R$ 960 a R$ 7.050. Interessados em empreender nos estabelecimentos devem enviar suas propostas para a Prefeitura até o próximo dia 12 de janeiro.

Os envelopes com as propostas das empresas interessadas em participar serão abertos na manhã do último dia do prazo. Sobre a utilização dos espaços, o secretário Desenvolvimento Econômico explica que o edifício de maior área (422,50 m²) deverá ser utilizado por um restaurante.

"A ideia é que seja um restaurante bom para a região, tornar o uso daquele espaço agradável. Nos outros quiosques estamos mais abertos, mas a ideia é de que se tenha mais partes alimentícias", informa.

Sobre o início das atividades dos estabelecimentos, o secretário não confirmou uma data, mas ressaltou que a expectativa é de que o funcionamento tenha início até o fim do primeiro semestre. Para Nogueira, os empreendimentos trarão um atrativo econômico para o Centro.

"Depois dessa fase estar concluída, acredito que até o meio do ano que vem já deve estar funcionando tudo direitinho para trazer emprego e renda para a região." Todas as quatro edificações possuem uma área destinada para a colocação de mesas externas.

Desde a conclusão da requalificação do Parque, foram criados novos atrativos, como o Memorial da Liberdade, a Casa do Ciclista e o posto de vigilância para a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), além de um setor administrativo e de apoio ao visitante.

Parque Urbano da Liberdade: requalificação

O Parque Urbano da Liberdade, na Cidade da Criança, foi reinaugurado no dia 21 de dezembro de 2021 após 18 meses em obras. O investimento no local foi de cerca de R$ 10 milhões.

Sendo um dos cartões postais de Fortaleza, o Parque foi inaugurado em 1902. Já em 1991, o equipamento foi reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza.

