Saiba qual a população de Fortaleza, conforme prévia do Censo 2022

Prévia do Censo 2022 foi divulgada nesta quarta-feira, 28, pelo IBGE para cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira, 28, a prévia do Censo 2022, para cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os números já permitem fazer alguns apontamentos, por exemplo, tamanho da população de Fortaleza. A maior cidade do Estado tem 2.596.157 habitantes, conforme a prévia.

São 143.972 pessoas a mais que o registrado no último Censo, em 2010 — crescimento de 5,87%. Entretanto, são mais de 100 mil pessoas a menos que a última projeção feita pelo IBGE, em 2021, que estimava que a Capital tinha 2.703.391 habitantes.

Além da Capital, outros seis municípios do Estado têm mais de 100 mil habitantes, dois deles na Região Metropolitana de Fortaleza: Caucaia e Maracanaú. Confira lista com os 10 maiores municípios do Estado conforme a prévia. Destaque para Maranguape, que tinha 113.561 habitantes no Censo de 2010, mas agora tem 93.155.

Os 10 maiores municípios do Estado

Fortaleza 2.596.157 Caucaia 372.413 Juazeiro do Norte 269.435 Maracanaú 231.121 Sobral 219.030 Itapipoca 132.711 Crato 130.858 Iguatu 97.733 Maranguape 93.155 Aquiraz 92.281