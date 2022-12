Dia do Guarda-Vidas é comemorado em Fortaleza com premiações

Neste dia 28 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Guarda-Vidas. No Ceará, a Corporação, que integra o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), realizou uma série de atividades de confraternização entre os agentes na Praia do Futuro, em Fortaleza. Na ocasião, foram promovidas competições esportivas aquáticas em grupo, além de homenagens a militares e voluntários civis, que foram destaque durante o ano de 2022.

Segundo o subcomandante da 1° Companhia de Salvamento Marítimo, capitão Cabral, a celebração reflete o trabalho do Corpo de Bombeiros durante o ano todo.

“Esta solenidade é para os militares que mais se destacaram no último ano da Corporação. O guarda-vida gosta de praticar atividade física e está em dia com o seu preparo físico. No final do ano, a gente faz essa competição para ver como está o desempenho dos militares e confraternizar. Esse dia também para as pessoas conhecerem cada vez mais o nosso trabalho e acreditarem na prevenção nas praias”, detalha o militar.

Ao longo da manhã, foram promovidas as seguintes competições: revezamento de 1.000 metros (m)- corrida na areia; 500 m natação com nadadeira; 250 m natação com vítima; e 500 m natação com nadadeira e flutuador.

“São quase 700 vidas salvas, isso é um diferencial do nosso Estado. Nós buscamos sempre as melhores condições de trabalho para os nossos militares, e a nossa política de promoção faz parte deste cenário. Este dia é para ressaltar o valor que vocês (guarda-vidas) têm nessa Instituição”, também pontuou o comandante-geral do CBMCE, Ronaldo Roque de Araújo.

Na ocasião, além das premiações aos primeiros colocados das competições em comemoração ao Dia do Guarda-Vidas, militares e civis também foram condecorados por atos de bravura e serviços para a preservação de vidas.

Um deles foi o sargento Jairo Oliveira, de 36 anos. O agente teve destaque no início deste mês ao ficar à deriva no mar, após o resgate de um banhista na praia de Jericoacoara. Para voltar à orla, Jair nadou por aproximadamente quatro horas. Nos mais de 97 anos da atuação das equipes de Guarda-Vidas no Ceará, esta é a primeira congratulação por bravura de um agente ainda em vida.

O militar foi agraciado por seu domínio emocional, resistência, além da habilidade técnica. “Além de comemorar o Dia do Guarda-Vida estou comemorando a promoção por bravura. É muito gratificante ver o apoio que a gente tem da Corporação, de ver o nosso esforço diário: fazendo nossos treinamentos, fazendo os resgates”, comentou Jairo.

Dia do Guarda-Vidas: amigos dos Bombeiros

As homenagens ainda contemplaram civis por contribuírem com o serviço do Corpo de Bombeiros nas praias do Ceará. Com o título de “amigos dos bombeiros”, receberam os certificados:

Anderson dos Santos Lima, que resgatou uma jovem vítima de afogamento, retirando-a desmaiada do mar;



Jaime Silva de Sousa e Francisco Kalebe Dionísio dos Santos, que participaram de vários resgates de afogamento na Praia do Caça e Pesca, em Fortaleza;



Uandila Amaral de Sousa, que presta rotineiramente apoio aos Guarda-Vidas na rotina de Serviço;



Maria de Fátima Bessa Queiroz, que presta apoio na realização dos eventos dos Guarda-Vidas.

Também recebeu a certificação João Batista Amaral Beserra Filho, 40, que é um trabalhador terceirizado do Corpo de Bombeiros. Desde 2000, aos fins de semana, ele atua como guarda-vida civil voluntário na área da Praia do Futuro.

“Eu já praticava esporte, eu surfava. E ali deu uma vontade imensa de ser um guarda-vida voluntário. Eu já salvei muitas pessoas, é uma coisa que eu me dedico. Eu tenho orgulho da minha profissão e quero estudar mais e crescer na área. Os bombeiros são pessoas maravilhosas, que sempre me incentivam a crescer na vida. Eu só tenho a agradecer”, diz o voluntário.

