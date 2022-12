Agefis apreende sete paredões de som na noite de Natal em Fortaleza

Uma operação realizada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) na noite do último sábado, 24, e madrugada de domingo, 25, resultou na apreensão de sete paredões de som, além da autuação e aplicação de penalidades aos proprietários. A ação teve como objetivo impedir a poluição sonora e garantir o sossego da população durante as festas de Natal.

O diretor de operações da Agefis, Reginaldo Araújo, lembra que todo equipamento de som automotivo instalado ou acoplado no porta-malas ou sobre a carroceria de veículos é proibido na Capital, de acordo com a Lei Municipal nº 9.756/11. Em caso de descumprimento, o infrator será penalizado com multa que varia de R$ 1.555,87 a R$1 5.558,75, dobrada a cada reincidência.

Caixas de som avulsas não são proibidas, desde que não ultrapassem o limite máximo de 70 decibéis no período diurno (entre 6h e 22h) e 60 decibéis no período noturno (entre e 22h e 6h).

No caso de equipamentos de som automotivo, a infração é aplicada independentemente da medição de decibéis.



Para garantir segurança e impedir situações desrespeitosas aos agentes envolvidos na operação, a Agefis contou com o apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA) e da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).